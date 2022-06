Bedelli askerlik ile ilgili bilinmeyenler! Ödemeler neye göre değişiyor, kimler yararlanabilir?

Askerlik çağına gelmiş yüz binlerce genci ilgilendiren bedelli askerlikle ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Bedelli askerlik, 26 Haziran 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan yasayla kalıcı hale getirildi. Bedelli askerlik tutarları da memur maaş katsayısına endekslenerek otomatiğe bağlandı. Yani bedelli ücreti her yıl ocak ve temmuzda ‘240.000’ gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu tespit ediliyor. Altı ayda bir artan tutar, 1 Ocak itibarıyla 43 bin 150 liradan 56 bin 506 liraya yükselmişti. Mevcut tutar haziranın sonuna kadar geçerli.

GURBETÇİ İÇİN UCUZLADI

Yurtdışında yaşayan Türk vatandaşları ile yabancı bandıralı gemilerde çalışan denizciler de artık altı ayda bir artan tutara göre döviz üzerinden ödeme yapıyor. Gurbetçinin, kanunun ilk halinde, ödemeyi ne zaman yaparsa yapsın yılın ilk mesai günündeki Euro kuru üzerinden döviz yatırması gerekiyordu. Ancak son yapılan değişiklikle artık ödeme yapılan tarihteki kur üzerinden döviz yatırıyorlar. Dün itibarıyla bu tutar 3 bin 87 Euro olarak hesaplandı.

1 AYLIK TEMEL EĞİTİM

2018 yılında bedelli askerlik ücreti 15 bin lirayken, kışla zorunluluğu yoktu. Bedelli askerliğin kalıcı hale geldiği 2019’dan itibaren ise tutarı peşin ödeyip askerliği bedelli yapan gençler kışlada 1 aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak, askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılıyor. 20 yaşına giren her Türk gencinin askerlik yapması zorunlu. Bedelli dışında ise askerlik hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay.

ÖDEME NASIL YAPILIYOR?

Ödemeler, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası’na TC kimlik numarasıyla yatırılabiliyor. Başvurulan yılı takip eden yılın ocak ve şubat aylarında ise sınıflandırma işlemleri yapılıyor. Başvuru sonuçlarını, celp ve sevk zamanları ile temel eğitim merkezlerini e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından öğrenmek mümkün. Evlilik gibi mazereti olanların sevki bir sonraki döneme ertelenebiliyor. Bedelli askerlik tutarı peşin ödeniyor yani taksiti yok.

AFTA BU DETAYLARA DiKKAT!

BAŞVURUDAN VAZGEÇERSE…

Meclis’e sunulan kanun teklifine göre; bedelli askerlik ücreti, ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan memur maaş katsayısı üzerinden hesaplanacak. Bedelli askerlik başvurusunda bulunanlar, bedelli askerlik başvurusunun kabul edilmesinden sonra vazgeçerlerse yeni bir hak tanınmayacak. Bedelli askerliğe müracaat edip de seçim öncesi vazgeçenler veya müracaat ettikleri tarihten itibaren iki ay içinde ücret ödemelerini yapmayanlar bedelli askerlikten faydalanamayacak.

YILLIK ÖDENECEK TUTARLAR

Posta Gazetesi'nda yer alan bilgilere göre, Bedelli ücreti şu an 56 bin 506 lira. Müracaat tarihine kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, bu duruma düştükleri tarihten müracaat tarihine kadar geçen sürenin her bir yılı için bir aylık asteğmen maaşına tekabül eden tutarda ek ödeme yapacaklar. Hesaplamada, gecikilen her 365 gün bir yıl olarak kabul edilecek. Yılı aşan günler, izleyen yıla eklenerek hesaplama yapılacak.

HER YIL İÇİN EK 9417 LİRA

Sonuç olarak, yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar, 56 bin 506 liraya ek olarak, mevcut durumda her yıl için 9 bin 417 lira ek ödeme yapacak. 5 yıldır yoklama kaçağı olan bir kişi bedelli askerlikten yararlanabilmek için toplam 103 bin lira ücret ödeyecek. Bu tutarlar yine 6 ayda bir (ocak temmuz) memur maaş katsayısına göre artacak. Bu temmuzdaki tahmini artış yüzde 40-45 civarı.

BUNLARI UNUTMAYIN

Askerlik dönemi gelip bedelli askerlik başvurusu yapacaklar için herhangi bir tarih kısıtlaması bulunmuyor. Bedelli askerlik yapacak kişi sayısı her yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak ilan ediliyor. Bedelli yapmak isteyen kişi sayısı, yıllık kontenjandan fazla olursa, yararlanacak kişiler kurayla belirleniyor.

YOKLAMA KAÇAĞI!

Askerlik çağı, nüfus kayıtlarına göre her erkeğin 20 yaşına girdiği yılın ocak ayının birinci gününden itibaren başlıyor. Bu nedenle yoklama kaçağı durumuna düşmemek için gençlerin 20 yaşına girdikleri yıl bitmeden, askerliğini ertelemiş olanların da ertelemenin sona erdiği yıl içinde askerlik yoklaması yaptırmaları gerekiyor. Yoklama kaçağı/bakaya durumunda olanlar bedelli askerlikten yararlanamıyordu. Şimdi bu durumda bulunan yaklaşık 550 bin kişiye bedelli askerlik imkanı sağlanıyor.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN TÜRK VATANDAŞLARI

Önceki dönemlerde dövizle askerlik kapsamından çıkarılan gurbetçilerden, ödemeleri gereken dövizi ödemedikleri veya herhangi bir takvim yılında 184 gün veya daha fazla süreyle yurtiçinde bulundukları için dövizle askerlik hakkını kaybedenler de aftan yararlanacak. Bu kişilerin yurtdışı temsilciliklere veya askerlik şubelerine 31 Aralık 2025 tarihine kadar başvurmaları ve bugün için 9 bin 417 lira olan tutarın müracaat tarihindeki karşılığı olan dövizi 10 gün içinde ödemeleri istenecek. Önceden ödemiş oldukları döviz tutarı 56 bin 506 lira karşılığı olan dövize eşit veya fazla olanlar ise askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. Fazladan ödedikleri döviz geri ödenmeyecek.