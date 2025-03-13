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TurkNet'e siber saldırı! Şirketten açıklama geldi: Kişisel veriler çalındı, finansal bilgiler ve parolalar güvende...

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
13.03.2025 14:25
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Türkiye'de internet servis sağlayıcılığı yapan ve sektörün bilinen markalarından olan TurkNet'e 11 Mart'ta siber saldırı düzenlendi. Sosyal medyanın da gündemine oturan saldırıyla ilgili şirketten ilk açıklama geldi. İlk bilgilere göre bazı kullanıcıların kişisel verileri çalındı. Aynı açıklamada finansal bilgilerin ve parolaların güvende olduğu duyuruldu.

TurkNet'e siber saldırı! Şirketten açıklama geldi: Kişisel veriler çalındı, finansal bilgiler ve parolalar güvende...

Türkiye’nin en büyük internet servis sağlayıcılarından olan TurkNet siber saldırıya uğradığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, müşterilerin hangi verilerine erişildiği detaylarıyla açıklandı. Şirket saldırının ardından açıklamada bulundu.

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SALDIRI TARİHİ 11 MART

TurkNet, 11 Mart 2025 tarihinde ciddi bir siber saldırı ile karşı karşıya kaldığını duyurdu. Son dönemde giderek artan saldırılar, dünya çapında birçok şirketi hedef alırken, Türkiye’nin en büyük internet servis sağlayıcılarından biri olan TurkNet de bu tehditlerden nasibini aldı. Saldırı nedeniyle bazı müşterilerin kişisel bilgileri çalınırken finansal bilgiler ve parolaların güvende olduğu duyuruldu.

Şirketten gelen açıklama metninde şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunun bilgisine,

TurkNet olarak kurulduğumuz günden bu yana, güveni, şeffaflığı, hesap verilebilirliği, kurumsal yönetişimi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu açıklamayı da bu ilkelerimiz çerçevesindeki sorumluluğumuzun bir gereği olarak kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.

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Son dönemde, dünyada ve Türkiye’de örnekleri her geçen gün artan siber saldırılar, küresel ölçekte birçok şirketin teknolojik altyapısını hedef almakta olup, TurkNet’e yönelik benzer bir siber saldırının yapıldığı 11 Mart 2025 tarihinde tespit edilmiştir.

TurkNet olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında alınan önlemlere rağmen kurumumuza ait veri tabanına bir siber saldırı gerçekleşmiştir. Bu esnada gerekli teknik ve idari tedbirlerin seviyesi artırılmış, güvenlik sağlanmıştır.

Yaşanan hadise sonrası hizmetimizde herhangi bir kesinti ve/veya sorun yaşanmamıştır.

İhlale konu olan veri tabanımızda, bir kısım müşterilerimize ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, adres, statik IP bilgileri bulunmaktadır. Yaşanan saldırı, müşterilerimizin finansal bilgilerini ve TurkNet kullanıcı parolalarını kapsamamakta olup, bu bilgiler uçtan uca güvendedir.

Tüm bu girişimlerin sorumlularının tespiti ve gerekli hukuki süreçlerin başlatılması için çalışmalarımız ilgili kamu kurumlarıyla koordineli bir şekilde yürütülecek olup, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gerekli ihlal bilgilendirmesi yapılacaktır.

An itibarıyla tüm ilave önlemler titizlikle devreye alınmış olup, mevcut parolanızla Online İşlem Merkezimiz ve mobil uygulamamızı güvenle kullanabilirsiniz.

Olası gelişmelerde, süreçle ilgili sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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internet veri toplama veri
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