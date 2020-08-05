Bedelli askerlik kredisi var mı? Hangi bankalar bedelli askerlik kredisi veriyor?

2020 Temmuz/Aralık döneminde askere gidecek ve bedelli askerlik yapacak vatandaşlardan maddi durumları yetersiz olanlar bedelli askerlik için araştırma yapmaya başladı. Bedelli askerliğin ne kadar olduğunun açıklanmasından sonra, bedelli askerlik yapmak isteyen vatandaşlar, bedelli askerlik kredisi var mı, bedelli askerlik için kredi veren bankalar hangisi araştırması yapıyor. Hangi banka bedelli askerlik kredisi veriyor sorusunu soran vatandaşlar için bankaları araştırdık. Ziraat Bankası önceki dönemlerde çok uygun ödemelerle bedelli askerlik kredisi veriyordu.
2020 Temmuz ve Aralık döneminde askere gidecek olan vatandaşların merak ettiği bedelli askerlik rakamları lira ve döviz cinsinden açıklandı. Bedelli askerlik rakamlarının açıklanmasıyla birlikte askerliğini bedelli yapmak isteyenler, bedelli askerlik kredisi için çalışmalara başladı. Bedelli askerlik kredisi var mı araştırmalarını yapan vatandaşlar için, Ziraat Bankası'nın bedelli askerlik yapmak isteyen kişilere sunduğu, bedelli askerlik kredisi detaylarını paylaşıyoruz. Peki hangi bankalar bedelli askerlik kredisi veriyor? Bedelli askerlik kredisi veren bankaların ödemeleri nasıl? İşte Ziraat Bankası'nın verdiği bedelli askerlik ücret detayları!
Hangi bankalar bedelli askerlik kredisi veriyor araştırmamızın sonucunda geçtiğimiz dönemlerde Ziraat Bankası'nın bu isimle kredi verdiği sonucuna ulaştık. Diğer bankalardan ihtiyaç kredisi adı altında bedelli askerlik için kredi çeken vatandaşlar daha uygun bedelli askerlik kredisi var mı araştırmaya başladı. Ziraat Bankası bedelli askerlik için 36 aya kadar vade sunuyordu. Bedellik askerlik için verilen kredinin ilk 3 ay ise ertelemesi mevcuttu. Ziraat Bankası'ndan bedelli askerlik kredisi çeken vatandaşların ödemeleri 3 ay sonra başladığı için, askerlik süresi olan 26 gün bittikten sonra, yaklaşık iki ay sonrasında ödeme başlıyordu.
Ziraat Bankası'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 6 ay vade ile sunulan bedelli askerlik miktarı 15 bin lira olarak belirlenmiş. 2020 Temmuz ve Aralık dönemi için açıklanan 30 bin 700 liralık bedelli askerlik miktarından sonra, bankanın bedelli askerlik için verdiği kredi miktarının artması bekleniyordu. Web siteden detayları incelediğimizde bedelli askerlik kredisinin hala devam etmediğini, kampanyanın sonlandığını görüyoruz. Peki Ziraat Bankası tekrar bedelli askerlik kampanyası yapacak mı? Ziraat Bankası şu an için konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, bedelli askerlik kredisi çekmek için araştırma yapan vatandaşlar "Ziraat Bankası bedelli askerlik limitini artıracak mı" araştırması yapıyor.
Ziraat Bankası'nın önceki yıllarda bedelli askerlik yapmak isteyen kişilere sunduğu web sitesinde belirlenen, bedelli askerlik kredisi detaylarını paylaşıyoruz;
"Geleceğimizin teminatı gençlerimizin, öğrenim ve mesleki yaşamlarına ara vermeden, bir yandan ailelerine ve milli ekonomiye katkıya devam ederken bir yandan da vatani görevlerini yerine getirebilmeleri için "Bedelli Askerlik Kredisi" Ziraat'te! Bedelli askerlik koşullarını taşıyan ve kredi değerlendirmesi uygun bulunan müşterilerimiz farklı vade seçenekleri ile 15.000 TL’ye kadar ve 36 aya varan vadeler ile kredi kullanabileceklerdir. Krediden yararlanmak isteyen müşterilerimiz talep etmeleri halinde 3 aylık ödemesiz dönem imkânından da yararlanabilecektir.
Bedelli Askerlik Kredisi başvurularınızı size en yakın Şubemizden yapılabilirsiniz."
NOT: Ziraat Bankası bedelli askerlik kredisi kampanyasını sonlandırdı.
Bedelli askerlik kredisi adı altında Ziraat Bankası'nın sunduğu cazip bedelli askerlik kredisinin ödeme tablosu ise şöyle;
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