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Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini duyurdu!

11.01.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. 2023 Şubat sınıflandırma döneminde silah altına alınacak askerlerin celp ve sevk tarihleri MSB tarafından duyuruldu. Bu kapsamda bedelli askerlik başvurusu yapanlar sonuların ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. İşte bedelli askerlik ücreti ve sonuç tarihi hakkında tüm ayrıntılar...

Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini duyurdu!

Bedelli askerlik sonuçları ve yerleri başvuru yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Bedelli askerlik sonuçları için Ocak ayının son haftası işaret edilirken MSB'den Şubat 2023 sınıflandırma dönemi duyurusu geldi. Peki, Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri nedir? İşte tüm merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.

Bedelli askerlik3

**Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihleri ise şöyle açıklandı;

Sevk Tarihleri

02 Şubat 2023

02 Mart 2023

06 Nisan 2023

04 Mayıs 2023

31 Mayıs 2023

06 Temmuz 2023

10 Ağustos 2023

07 Eylül 2023

05 Ekim 2023

09 Kasım 2023

07 Aralık 2023

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler.

Bedelli askerlik

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 93 bin 258 lira olarak belirlendi.

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

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