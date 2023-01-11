Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihlerini duyurdu!

Bedelli askerlik sonuçları ve yerleri başvuru yapan kişiler tarafından merak ediliyor. Bedelli askerlik sonuçları için Ocak ayının son haftası işaret edilirken MSB'den Şubat 2023 sınıflandırma dönemi duyurusu geldi. Peki, Bedelli askerlik sonuçları ne zaman açıklanacak? MSB 2023 celp ve sevk tarihleri nedir? İşte tüm merak edilenler...
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre; 2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
2022 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2023 yılında aşağıdaki celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler.
**Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihleri ise şöyle açıklandı;
Sevk Tarihleri
02 Şubat 2023
02 Mart 2023
06 Nisan 2023
04 Mayıs 2023
31 Mayıs 2023
06 Temmuz 2023
10 Ağustos 2023
07 Eylül 2023
05 Ekim 2023
09 Kasım 2023
07 Aralık 2023
Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecekler.
2023 yılı için bedelli askerlik ücreti Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan dönemde 93 bin 258 lira olarak belirlendi.
Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.