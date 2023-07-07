BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile bedelli askerlik ne kadar, kaç TL oldu, nasıl ödenir?

Bedelli askerlik ücreti 7 Temmuz 2023 Cuma günü internette en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından açıklanan yeni rakamlarla 2023 senesinin Temmuz ayında yapılan zam oranı da netleşti. Temmuz zammı ve bedelli askerlik ücreti ile ilgili detaylar merak konusu oldu. İşte 2023 Temmuz zammı sonrası bedelli askerlik ücreti...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR OLDU?

Bedelli askerlik için senenin ikinci yarısında başvuranlardan 122.350,80 TL ücret alınacak. Yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde TÜİK'in açıkladığı enflasyonun üzerinde artmış oldu.

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN, NE KADAR SÜREE YAPILIR?

Bedelli askerlik 28 gündür.

Bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,433684 olarak belirlendi. Böylelikle bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRET ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor.

Başvurusunu yapan adaylar için ödeme süreci hemen başlıyor.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilir.

