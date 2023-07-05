FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ: TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ: TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

05.07.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bedelli askerlik ücreti ile detaylar son dakika olarak geçilen TÜİK enflasyon oranı açıklaması nedeniyle gündemdeki yerini aldı. Konuya ilişkin detaylar vatani görevlerini uzun dönem yerine ücret vererek bedelli yapmak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. TÜİK'in açıklamasına göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. Peki, TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2023 bedelli askerlik ücreti...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ: TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

Yeni bedelli askerlik ücreti konusunda yapılan araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Memura yapılacak en düşük zam belli olacak. TÜİK enflasyon verilerini Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıkladı. Yeni bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.
İşte Temmuz zammı ve yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili detaylar...

Bedelli askerlik hakkında tüm detaylar

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

MSB'nin resmi internet sitesinde bedelli askerlik ücretine ilişkin yer alan bilgiler şu şekilde,

Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

TÜRK LİRASI (389)

MEMUR MAAŞLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME BUGÜN TBMM'DE

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme teklifinin saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Konuya dair AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Bugün açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyen Akbaşoğlu, açıklamasında "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak?Alkol ve sigarada ÖTV zammı ne kadar olacak?
Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğizErdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz
Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik bedelli askerlik fiyatı tüik enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Cinsel organını büyütmek istedi! Penisini karınca yuvasına soktu

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

7 yaşındaki öğrencisine öyle bir ceza verdi ki... Demir kafese hapsetti

7 yaşındaki öğrencisine öyle bir ceza verdi ki... Demir kafese hapsetti

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Damat nikahta bir anda annesine seslendi! “Alak mı ne diyon?”

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.