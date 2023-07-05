BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ: TÜİK 6 aylık enflasyon oranı ve Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar, kaç TL?

Yeni bedelli askerlik ücreti konusunda yapılan araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Memura yapılacak en düşük zam belli olacak. TÜİK enflasyon verilerini Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıkladı. Yeni bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleşti.

İşte Temmuz zammı ve yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

MSB'nin resmi internet sitesinde bedelli askerlik ücretine ilişkin yer alan bilgiler şu şekilde,

Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

MEMUR MAAŞLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME BUGÜN TBMM'DE

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme bugün TBMM Başkanlığı'na sunulacak.

Memur maaşlarına ilişkin düzenleme teklifinin saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in Meclis Başkanlığı'na sunması bekleniyor.

Konuya dair AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan geldi.

Bugün açıklanacak enflasyon verileri ile rakamın netleşeceğini söyleyen Akbaşoğlu, açıklamasında "Enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz." ifadelerine yer verdi.



