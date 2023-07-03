FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ ZAMMI: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL? Gözler o tarihte!

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ ZAMMI: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL? Gözler o tarihte!

03.07.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. TÜİK Haziran ayı enflasyon oranını Çarşamba günü açıklayacak. Böylelikle memura yapılacak en düşük zammın oranı da belli olacak. Bilindiği üzere bedelli askerliğe yönelik fiyat artışı memur zammı ile doğru orantıda yapılıyor. Peki, Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL? İşte Temmuz zammı ve yeni bedelli askerlik ücreti ile ilgili detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ ZAMMI: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL? Gözler o tarihte!

Yeni bedelli askerlik ücreti konusunda yapılan araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Memura yapılacak en düşük zam belli olacak. TÜİK enflasyon verilerini Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik hakkında tüm detaylar

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz memur zammı sonrası netleşecek.

bedelli

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bedelli asketlik ücreti ile ilgiili Milli Savunma Bakanlığı sitesinde şu bilgiler bulunmaktadır:

"Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.

  1. 13.01.2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır."
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Otomobil bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu! 'Hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi'Otomobil bayilerinin ‘ikinci el’ oyunu! 'Hiçbir zaman sıfır araç fiyatlarını geçmedi'
Başvuru için dikkat! Bunu yapmayanlar...Başvuru için dikkat! Bunu yapmayanlar...
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Ev kadınlarına emeklilik müjdesi!
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik

En Çok Okunan Haberler

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

Jesus'un ilk işi Galatasaray'ın yıldızını istemek oldu!

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Özcan Özer'in son sözü bu olmuş

İzmir'de makas terörü 5 kişiyi katletti! Özcan Özer'in son sözü bu olmuş

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Memur ve emekli zammı için gözler Beştepe'de!

Memur ve emekli zammı için gözler Beştepe'de!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Servet ödeyip boyunu uzattı! Yeni hali olay oldu

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.