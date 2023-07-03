BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 TEMMUZ ZAMMI: Yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL? Gözler o tarihte!

Yeni bedelli askerlik ücreti konusunda yapılan araştırmalar hız kazandı. Asgari ücrete yapılan yüzde 34'lük zam sonrası gözler Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zammına çevrildi. Memura yapılacak en düşük zam belli olacak. TÜİK enflasyon verilerini Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da açıklayacak. Peki, yeni bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, kaç TL? Temmuz zammı ile yeni bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yeni bedelli askerlik ücreti 2023 Temmuz memur zammı sonrası netleşecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bedelli asketlik ücreti ile ilgiili Milli Savunma Bakanlığı sitesinde şu bilgiler bulunmaktadır:

"Hazine ve Maliye Bakanlığının 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;

Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL

Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.