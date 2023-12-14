BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024: MSB bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak, ne zaman açıklanır? Milyonlarca asker adayının gözü bu haberde!

Bedelli askerlik ücreti Temmuz'da yapılan zammın ardından 122 bin 351 TL olarak belirlenmişti. TÜİK tarafından yayımlanan veriler ile 5 aylık enflasyon farkının netleşmesi sonrası gözler 2024 yılında yapılacak zam oranı merak konusu oldu. İşte 2024 bedelli askerlik ücretine dair detaylar...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2024'TE NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Bedelli askerlik maaşına Temmuz'da zam gelmişti. Temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17,55 oranında arttı. Ocak-Haziran döneminde 104 bin 84 TL olan bedelli askerlik ücreti böylelikle Temmuz-Aralık dönemi için 122 bin 351 TL oldu. Bedelli askerlik 2024 zammı ise Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin zam oranı ile birlikte belli olacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL ÖDENİR, NEREYE YATIRILIR?

Bedelli askerlik başvuruları hem askerlik şubelerinden hem de e-Devlet üzerinden yapılır.

Bedelli askerlik başvuru süreci sonrasında da ödemeler gerçekleştieilmekterdir.

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabilecekler.





