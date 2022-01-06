FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ücreti hesaplaması!

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ücreti hesaplaması!

06.01.2022 22:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatani görevlerini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaş 2022 yılı bedelli askerlik ücretlerini merak ediyor. 40 bin gösterge, memur maaş katsayısı ve 6 çarpanı ile hesaplanmakta olan bedelli askerlik ücreti, Haziran ayına dek bu oranda alınmaya devam edecek. Peki bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 bedelli askerlik ücreti hesaplaması!

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ücreti hesaplaması!

Bedelli askerlik başvuru ücretinin miktarı merak ediliyor. 2022 bedelli askerlik ücreti yeni senede yapılan memur maaşı güncellemesi ile tekrardan belirlenmiş oldu. Peki bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar oldu?

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısına göre endekslenen bedelli askerlik ücreti 2022 tutarı, 40.000 gösterge ve 6 çarpanından oluşmakta. Bedelli askerlik ücreti için bu tutarı sağlamakta olan vatandaşlar, açıklanacak olan celp tarihleri ile beraber vatani görevlerini yerine getirmiş sayılacak.

2022 senesinde bedelli askerlik 56 bin 500 TL oldu. Önceki dönemde ise (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 TL ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 senesi Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla beraber bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre sene sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 TL ödemeleri gerekiyordu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMASI!

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik hakkındaki detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada bulunan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenmiş olacak.

(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesi sebebiyle 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenmekte.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…Altın yeni rekora hazırlanıyor! Sonrası karanlık…
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
Bir indirim haberi daha!Bir indirim haberi daha!
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik Asker
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

2022 yılı kehanetleri korku saldı!

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

AGİ ücretleri ile ilgili flaş iddia! Açıklama gelecek

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Araç alacaklara müjde! Fırsatçıların elinde patlayacak

Bir indirim haberi daha!

Bir indirim haberi daha!

Dolar ve Euro düştü! Fiyatlar düşmedi... Yüzde 50 artış var

Dolar ve Euro düştü! Fiyatlar düşmedi... Yüzde 50 artış var

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Karda kışta dağ tepe demeden güvenle yol almanızı sağlayacak ürünler

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Sigara ve alkole ÖTV zammı

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

2022 emekli ve memur zammı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat rakamlarını açıkladı! 'Bu bir rekordur...'

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

2021 aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.