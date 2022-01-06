Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik ücreti hesaplaması!

Bedelli askerlik başvuru ücretinin miktarı merak ediliyor. 2022 bedelli askerlik ücreti yeni senede yapılan memur maaşı güncellemesi ile tekrardan belirlenmiş oldu. Peki bedelli askerlik 2022 ücreti ne kadar oldu?

2022 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından memur maaş katsayısına göre endekslenen bedelli askerlik ücreti 2022 tutarı, 40.000 gösterge ve 6 çarpanından oluşmakta. Bedelli askerlik ücreti için bu tutarı sağlamakta olan vatandaşlar, açıklanacak olan celp tarihleri ile beraber vatani görevlerini yerine getirmiş sayılacak.

2022 senesinde bedelli askerlik 56 bin 500 TL oldu. Önceki dönemde ise (2021 - Temmuz Aralık) aylarında 43 bin 150 TL ödeniyordu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı da dün 2021 senesi Temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımlamıştı. Genelgenin yayımlanmasıyla beraber bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik bedeli de belli olmuştu. Buna göre sene sonuna kadar bedelli askerlik için 43 bin 151 TL ödemeleri gerekiyordu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ HESAPLAMASI!

Yeni askerlik sisteminde bedelli askerlik hakkındaki detaylar daha önce açıklanmıştı. Şemada bulunan bilgiler ışığında, 40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6 işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenmiş olacak.

(40.000 X 0,130597 X 6 = 31.343,28 lira)

Memur maaşlarının değişmesi sebebiyle 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenmekte.

