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Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? Memur emekli zammı sonrası yeni rakam

04.01.2023 14:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik başvuru ücreti 2023 yılında da yoğun ilgi görüyor. Askerliğini bedelli olarak yapmak isteyenler başvurularını en kısa sürede tamamlamak istiyorlar. Bedelli askerlik başvurusunu yapacak olan kişinin yoklaması bulunmuyorsa e-Devlet veya askerlik şubesinden başvuru yapması gerekiyor. Peki, bu yıl bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti ne zaman açıklanacak? Memur emekli zammı sonrası yeni rakam

Bedelli askerlik ücretinin ne kadar olduğu merak ediliyor. 2023 memur emekli ocak zammı ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zam oranının yüzde 30'a çıktığını duyurmasının ardından gözler bedelli askerlik ücretine çevrildi. Geçtiğiniz yıl askerliğini bu şekilde yapmak isteyenler 80 bin 64 lira ödeme yapıyordu.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Şu an 80 bin 64 lira olan bedelli askerlik ücretinin, açıklanan 6 aylık enflasyon farkı ve refah payıyla birlikte yüzde 30 zamlanacağı düşünülüyor. Buna göre; 2023 yılında bedelli askerlik ücretinin 104 bin 83 lira olması bekleniyor.

bedelli

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dâhil) er statüsünde askere sevk edileceklerdir.


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