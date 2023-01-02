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Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

02.01.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bedelli askerlik yerleri, vatani görevini bedelli olarak tamamlamak isteyen kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Bedelli askerlik ücretleri ise, 2023 yılında fiyatların değişmesiyle en çok merak edilen soruların başında geldi. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

Bedelli askerlik ücretlerine ocak ve temmuz ayı olmak üzere senede iki defa zam yapılıyor. Bedelli askerlik ücretlerine yapılacak zamda, memur maaşlarına yapılacak zam oranı önemli rol oynuyor. Peki bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar? İşte merak edilenler...

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ikinci yarısında 80 bin TL olarak uygulanıyordu. Bedelli askerlik ücretinin memurlara yapılacak yüzde 30 zamda 104 bin, yüzde 40 zamda 112 bin, yüzde 50 zamda ise 120 bin TL olabileceği hesaplanıyor. Konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında detaylar haberimizde yer alacak.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik ücreti ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK KAÇ GÜN?

Bedelli askerlik süresi 2022 yılında 1 ay olarak belirlenmiştir. İçinde bulunulan ayın kaç gün olduğu, yol ve sevk durumlarına göre bu süre kısalabiliyor. Bedelli askerlik yapmayanların askerlik süresi 6 aydır.


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