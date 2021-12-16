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Bekar çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 AGİ ücretleri listesi...

16.12.2021 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret oranı belli oldu. Bekar çalışanlar için 2022 AGİ ücreti Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısı sonrası açıklandı. AGİ ücreti bilindiği üzere medeni durum ve çocuk sayısına göre değişim göstermekte. Peki bekar çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 AGİ ücretleri listesi...

Bekar çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu? İşte 2022 AGİ ücretleri listesi...

Bekar çalışanlar tarafından "2022 yılı AGİ ne kadar?" sorusu araştırılıyor. Dördüncü asgari ücret tespit komisyon toplantısı bugün gerçekleşti. Yapılan son toplantı sonrası asgari ücrette ve AGİ'de rakamlar belli oldu. Yeni asgari ücret 4250 TL olarak açıklandı. Peki bekar çalışanlar için 2022 AGİ ücreti ne kadar oldu?

BEKAR ÇALIŞANLAR İÇİN AGİ 2022 ÜCRETİ NE KADAR?

Asgari ücret zammı sonrası 2022 AGİ fiyatları da açıklandı. AGİ işçinin kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilen indirim olarak biliniyor. Asgari geçim indirimi olarak ifade edilen AGİ, 2022 senesinin Şubat ayında maaşlara yansıyacak. Bekar çalışanlar için 2022 AGİ ücreti 402 TL oldu. Ayrıca evli eşi çalışmayan ve çocuksuz kişi 481,5 TL AGİ alırken evli eşi çalışan ve çocuksuz kişi 402 TL alacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti halka duyurdu. İşte Erdoğan'ın asgari ücret zammı açıklamasından satış başları:

"Bilindiği gibi bir sonraki yılın asgari ücreti her yılın Aralık ayında bakanlığımızın nezaretinde çalışan ve işverenler tarafından belirlenmelidir. Önümüzdeki yılın Aralık ayında yine işçi ve işveren bir araya gelecek ve yeni zammı belirleyecek. Bugünkü toplantılarla nihai karar verildi. 4 bin TL'nin üzerinde olması gerektiği yönünde komisyon kararı bildirildi. Asgari ücreti 2022 en alt rakam 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Çocuk sayısına göre bu rakam daha da artacak. Artış son 50 yılın en yükseğidir. Artış yüzde 50'nin üzerindedir."

2022 AGİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Bekar 402 TL
Evli eşi çalışmayan 481,5 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 543 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 684 TL
Evli eşi çalışan 402 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 462 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 522 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 603 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 643,5 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 684 TL

2021 AGİ ÜCRETLERİ NE KADARDI?

2021 senesinde uygulanan AGİ ücretleri listesi ise şöyle;

Bekar 268,31TL
Evli eşi çalışmayan 321,98 TL
Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 362,22 TL
Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 456,13 TL
Evli eşi çalışan 268,31 TL
Evli eşi çalışan 1 çocuklu 308,55 TL
Evli eşi çalışan 2 çocuklu 348,80 TL
Evli eşi çalışan 3 çocuklu 402,47 TL
Evli eşi çalışan 4 çocuklu 429,30 TL
Evli eşi çalışan 5 çocuklu 456,13 TL

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret AGİ
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