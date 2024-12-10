Bekarı, evlisi, genci, yaşlısı... Tüm gözler asgari ücret zammında! Kritik toplantı sonrası Türk-İş'ten flaş sözler: Asgari ücretli bir günlük maaşıyla bir kilo et alamıyor

Son dönemin en çok konuşulan konularının başında asgari ücret geliyor! Bu sene bilindiği gibi geçen iki senenin aksine ara zam yapılmamıştı. Çalışanlar ara zammın olmaması nedeniyle, asgari ücret zammının buna göre artırılması gerektiğini savunuyor. İlk toplantıda rakam konuşulmadı, ikinci toplantı ise 16 Aralık'ta yapılacak.

"ASGARİ ÜCRETLİ EVİNE ET ALAMIYOR"

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulundu:

"Günlük asgari ücretle bir kilogram et alamıyorsunuz. Çalışan insanlarımızın durumunu iyi düşünmek lazım. İnsanlarımız ev kirasını veremez hale geldi. Bizim de yüzümüz gülsün, tebessüm edelim. 2. toplantıda bir ücret belirlenirse mutlu oluruz.

Sizce asgari ücret zammı ne kadar olacak? % 20 - 20 BİN 400 TL % 25 - 21 BİN 250 TL % 30 - 22 BİN 100 TL % 35 - 22 BİN 950 TL % 40 - 23 BİN 800 TL

"BİZE RAKAMI PARAYI VERENLER SÖYLEYECEK"

Asgari ücretin kırmızı çizgisi olmaz, bir rakam söylediğimizde geri adım atamayız. Rakam vermeye zaten gerek yok yaşantı ortada. İnsanların geçim şartları ortada, bununla ilgili bize rakamı para verenler söyleyecek. Diyecekler ki biz size şu ücreti veriyoruz, kabul ediyor musunuz kabul etmiyor musunuz?

Kamuda zaten asgari ücretle çalışan yok hepsi sendikalı. Enflasyonun yükselmesine asgari ücretli sebep değil."