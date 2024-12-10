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  4. SON DAKİKA | Asgari ücrette zam pazarlığına dakikalar kala Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması... İşçi ve işveren kesimi masaya oturuyor

SON DAKİKA | Asgari ücrette zam pazarlığına dakikalar kala Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması... İşçi ve işveren kesimi masaya oturuyor

10.12.2024 15:35
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Son dakika haberi: Asgari ücrette zam pazarlığı dakikalar sonra başlıyor. Saat 16.00'daki toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan rakam açıklaması geldi. Bakan Işıkhan, "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz" dedi.

SON DAKİKA | Asgari ücrette zam pazarlığına dakikalar kala Bakan Işıkhan'dan 'rakam' açıklaması... İşçi ve işveren kesimi masaya oturuyor

Son dakika: Asgari ücret zam pazarlığına dakikalar kala Bakan Işıkhan'dan açıklama geldi. Işıkhan "Hem işçi hem işverenin memnun olacağı maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Rakam konuşmak için çok erken" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısından önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Toplantının hayırlı olması temennisinde bulunan Işıkhan, şöyle konuştu:

"Hem işçinin hem de işverenin lehine olabilecek maksimum faydayı sağlayacak şekilde bir ücreti belirlemeyi hedefliyoruz. Bu ücreti belirleyecek olan da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'dur. Sonuç hayırlı olur inşallah. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sosyal diyaloğa önem veriyoruz. Sosyal diyalog ile çalışma hayatında çözemeyeceğimiz bir sorunun olmadığını düşünüyoruz."

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
10.2% (30221 oy)
3 bin 800 TL
8.8% (25946 oy)
3 bin 900 TL
6.8% (20172 oy)
4 bin TL
22.4% (66234 oy)
4 bin 200 TL ve üstü
51.9% (153563 oy)

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanın ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün saat 16.00’da yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki toplantıda, işveren heyetini TİSK, işçileri TÜRK-İŞ temsil ederken, işçi heyetinde asgari ücretli dört çalışan da yer alacak.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Zam son dakika Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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