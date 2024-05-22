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Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi, bekarı gözler orada! Emekli maaşı ve asgari ücret kulisi! Maaşlardaki zammın oranını verdi

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
22.05.2024 10:52
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Temmuz ayı yaklaştıkça asgari ücret zammıyla ilgili kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Bakan Işıkhan, asgari ücrete zam düşünülmediğini duyurmuştu. Ekonomi yönetiminin gündeminde asgari ücret zammı olmasa da sürecin devamında bu fikrin değişebileceği öngörülüyor. Emekli zammı için de ilk oranlar gelmeye başladı. İşte asgari ücret ve emekli zammı hakkındaki son detaylar...

Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi, bekarı gözler orada! Emekli maaşı ve asgari ücret kulisi! Maaşlardaki zammın oranını verdi

Sözcü TV'de asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Deniz Zeyrek, emekliler için %25 zammın düşünüldüğünü açıkladı. Bu oranın bir ihtimal %30 da olabileceğini belirten Zeyrek, asgari ücret konusunda da son durumu detaylı şekilde açıkladı. Bilindiği gibi milyonlarca vatandaş asgari ücret ve emekli zammıyla ilgili süreci takip ediyor.

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EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Zeyrek şu ifadeleri kullandı:

"Emekli maaşının yüzde 30 artacağını düşünüyorum ama bence yüzde 25 zam gelecek. Kök aylığı daha az olanlar 10 bin TL'nin çok az üstüne çıkabilir. Zamlar kök maaş üzerinden yapılır. Kök aylığı düşük olan emeklilerin yüksek beklentiye girmemeleri lazım. 8 bin TL kök aylıkları varsa yine 10.400 TL alabilirler.

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En düşük emekli aylığının ayrıca belirlenmesi gerekir. En düşük emekli maaşının 13 bin TL seviyelerine gelmesi gerekir yoksa kök ücretlerin düşüklüğü nedeniyle zam alan emekliler yine 10 bin TL'yi geçemez.

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"ASGARİ ÜCRET İÇİN HÜKÜMET KARARLI AMA..."

Asgari ücret konusunda hükümet çok kararlı, artırmak istemiyor fakat işveren bile çalışanların durumlarını göz önünde bulundurarak ara zam yapabilir. Herkes şunun farkında 17 bin TL, 13 bin TL seviyesine gerilemiş durumda. Hayat pahalılığı ve enflasyon ciddi anlamda paranın değer kaybetmesine neden oldu.

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DENİZ ZEYREK: BİRÇOK ÇALIŞAN İŞİ BIRAKABİLİR

Ara zam yapılmazsa eğer birçok çalışan işi bırakıp evde devlet yardımı bekleyebilir. Üniversite mezunu gençler zaten ücretleri beğenmiyor. Yol parası, yemek parası elde kalan maaş 5-6 bin TL. Ülkede yüksek enflasyonun yarattığı kaos kargaşa bitmediği sürece biz bu problemleri yaşamaya devam edeceğiz.

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Asgari ücret 25 bin TL bile olsa 1 Ocak 2025'e kadar para yine değer kaybedecek. İşletmeler çalışanlarına zam yaparken ürünlerine de zam yapacak bu da yine aynı şeylerin konuşulmasına neden olacak.

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MEHMET ŞİMŞEK'E ELEŞTİRİ

Maalesef bu ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı harikalar diyarında geziyor. Bunları neden konuşmuyoruz. Sayın Şimşek'in açıklamalarını takip ediyorum, gerçekten kendisi Türkiye'nin gerçekliğinden uzak."

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