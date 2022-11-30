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Bekçi alımı 2023 ne zaman? Jandarma Bekçi alım şartları nedir?

30.11.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bekçi alımlarına dair araştırmalar da hız kazandı. Bekçi alımı 2023 ne zaman? Jandarma Bekçi alım şartları nedir? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Halkın güvenliğini sağlayan Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için dönem dönem alımlar yapılıyor. 2023 bekçilik alımlarına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz...

Bekçi alımı 2023 ne zaman? Jandarma Bekçi alım şartları nedir?

2023 bekçi alımlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev almak isteyenler güncel duyuruları takip ediyorlar. Peki, Bekçi alımı 2023 ne zaman? Jandarma Bekçi alım şartları nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar...

BEKÇİ ALIMI 2023 NE ZAMAN?

2023 Bekçilik alımlarına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. EGM Polis Akademisi Başkanlığı tarafından konu hakkında güncel bir duyuru gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

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JANDARMA BEKÇİ ALIM ŞARTLARI NEDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

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i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

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o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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