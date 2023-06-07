BEKÇİLİK SINAVI GİRİŞ BELGESİ EKRANI 2023: 1. dönem bekçilik sınavı ne zaman, hangi tarihte? Ön sağlık kontrol ve fiziki yeterlilik tarihi!

Bekçilik sınavı giriş belgesi ekranı adaylar tarafından sık sık inceleniyor. Başvuru sürecinde işlemini tamamlayanlar bekçilik sınavı giriş belgelerinin erişime açılmasını bekliyor. Bin 250 bekçi alımı için başvuruda bulunan kişiler ön sağlık kontrolüne alınacak. Başvuru şartlarını sağladığı tespit edilenler ise fiziki yeterlilik sınavına girecekler. Birçok kişi internette bekçilik sınavı ne zaman yapılacağını araştırıyor. İşte bekçilik sınavı ile ilgili merak edilenler...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

bekçi alımları 26 farklı ilde yapılacak. Bu nedenle sınav tarihleri ve günleri farklılık gösterebilmektedir.

Polis Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavına Katılacak Adayların Müracaat Kabul, Ön Sağlık Kontrolü ve Fiziki Yeterlilik Sınavı Merkezleri ile Sınav Tarihleri Açıklanmıştır.”

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Bekçi alımı için adayların hangi tarihte ve nerede sınava katılacakları Polis Akademisi'nin internet adresinden duyurulacak. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacak.

Ancak geçtiğimiz yıl 2022/1. dönem bekçi alımı başvurusu 13 Mayıs'ta son bulmuş, sınav da 17 Temmuz günü yapılmıştı.

BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

