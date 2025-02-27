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Beklenen indirim geldi! Akaryakıtta tabela değişti (27 Şubat Perşembe güncel akaryakıt benzin - motorin fiyatları)

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
27.02.2025 08:58
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Benzin ve motorine indirim geldi mi? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Milyonlarca araç sürücüsü akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ederken depoyu doldurmak için de indirim ve zam dönemlerini araştırıyor. Son olarak; indirim geldi ve akaryakıtta yeniden tabela değişti. 27 Şubat 2025 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin (mazot) fiyatı detayları...

Beklenen indirim geldi! Akaryakıtta tabela değişti (27 Şubat Perşembe güncel akaryakıt benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine zam ya da indirim geldi mi? Araç sürücüleri bu soruların yanıtını araştırırken son olarak akaryakıtta bir indirim gerçekleşti. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte detaylar...

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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.

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BENZİNDE İNDİRİM OLDU MU?

Benzinde ise fiyat değişikliği yaşanmadı.

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE - BENZİN, MOTORİN)

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.44 TL

Motorin litre fiyatı: 46.58 TL

LPG litre fiyatı: 27,59 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.27 TL

Motorin litre fiyatı: 46.47 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46.98 TL

Motorin litre fiyatı: 47.29 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.35 TL

Motorin litre fiyatı: 47.66 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.58
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.43
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.76
Gazyağı
39.38
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