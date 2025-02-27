Beklenen indirim geldi! Akaryakıtta tabela değişti (27 Şubat Perşembe güncel akaryakıt benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son gelişmeler merak ediliyor. Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar oldu? Benzine ve motorine zam ya da indirim geldi mi? Araç sürücüleri bu soruların yanıtını araştırırken son olarak akaryakıtta bir indirim gerçekleşti. Peki, akaryakıt tabelasında son durum ne? İşte detaylar...
Motorinin litre fiyatına 1 lira 43 kuruş indirim yapıldı. İndirimli fiyatlar bu gece itibarıyla tabelalara yansıdı.
Benzinde ise fiyat değişikliği yaşanmadı.
Benzin litre fiyatı: 46.44 TL
Motorin litre fiyatı: 46.58 TL
LPG litre fiyatı: 27,59 TL
Benzin litre fiyatı: 46.27 TL
Motorin litre fiyatı: 46.47 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL
Benzin litre fiyatı: 46.98 TL
Motorin litre fiyatı: 47.29 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
Benzin litre fiyatı: 47.35 TL
Motorin litre fiyatı: 47.66 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL
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