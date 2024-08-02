Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

3 Ağustos 1924 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra Mesrur İzzet Bey tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk madeni paranın tedavüle girmesi nedeniyle, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız basına değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, darphanenin günlük ortalama 2,5 milyar adet üretim kapasiteleri olduğunu, Kartal'daki yerleşkenin ise hem yeni kapasite oluşturduğunu hem de ana merkezin yedek hattı olduğunu belirtti.

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL 100 MİLYON ADET 5 LİRA BASILMIŞTI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon 5 lira basılıp piyasaya sürüldüğünü söyleyerek, "Normal tedavül para olan 5 lira piyasaya sürülmeye devam edilmekte olup 20 milyon adedi geçti. 2024'ün sonuna kadar 850 milyon adet 5 liranın piyasaya sürülmesi hedeflendi. Yine benzer şekilde 400 milyonun üzerinde 50 kuruşta bir hedefimiz var. 7 milyon adet 25 kuruş üretim hedefi var. Bunlar Hazine ve Maliye Bakanlığının bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda konulmuş rakamlardır" diye ifade etti. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır