FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

02.08.2024 12:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk parasının değer kaybetmesi ve bazı kağıt paraların işlevsiz hale gelmesi, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız’ı harekete geçirdi. Geçtiğimiz aylarda çok konuşulan kağıt olarak üretilen 5 TL artık madeni para olarak piyasaya girecek.

Beklenen madeni para piyasaya sürülecek! 850 milyon adet üretilecek

3 Ağustos 1924 yılında Cumhuriyet'in ilanından sonra Mesrur İzzet Bey tarafından tasarlanan Türkiye'nin ilk madeni paranın tedavüle girmesi nedeniyle, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız basına değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, darphanenin günlük ortalama 2,5 milyar adet üretim kapasiteleri olduğunu, Kartal'daki yerleşkenin ise hem yeni kapasite oluşturduğunu hem de ana merkezin yedek hattı olduğunu belirtti.

bes-tl

CUMHURİYETİN 100. YILINA ÖZEL 100 MİLYON ADET 5 LİRA BASILMIŞTI

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü Darphane Daire Başkanı Şenol Yıldız, Cumhuriyet'in 100. yılı anısına 100 milyon 5 lira basılıp piyasaya sürüldüğünü söyleyerek, "Normal tedavül para olan 5 lira piyasaya sürülmeye devam edilmekte olup 20 milyon adedi geçti. 2024'ün sonuna kadar 850 milyon adet 5 liranın piyasaya sürülmesi hedeflendi. Yine benzer şekilde 400 milyonun üzerinde 50 kuruşta bir hedefimiz var. 7 milyon adet 25 kuruş üretim hedefi var. Bunlar Hazine ve Maliye Bakanlığının bize vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda konulmuş rakamlardır" diye ifade etti. (AA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
madeni para Darphane
En Çok Okunan Haberler
Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

Instagram çöktü sanıldı! Gerçek ortaya çıktı

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

İsrail dört bir yandan saldırı bekliyor: 'Büyük savaş' için tarih verildi

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Son dakika: SGK duyurdu: Emekli maaşı, ssk, bağkur ek fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Pandemi döneminde bile böyle değildi! Araç almak için en iyi dönem

Mevduatta hesabı olanlar dikkat! Faizlerde yeni dönem! Tamamen sonlanabilir!

Mevduatta hesabı olanlar dikkat! Faizlerde yeni dönem! Tamamen sonlanabilir!

Gelişmeler piyasaları hareketlendirdi! Altın tırmanışta

Gelişmeler piyasaları hareketlendirdi! Altın tırmanışta

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

Süper Tasarruf Haftası başladı! Gıdadan hijyene onlarca üründe avantajlı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.