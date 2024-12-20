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Beklenti yüzde 35'ti ama TÜRK-İŞ'in açıklaması her şeyi değiştirdi! Morgan Stanley'den asgari ücret yorumu: 'Bu olasılık göz ardı edilemez'

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
20.12.2024 11:50
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Dün TÜRK-İŞ'in 2025 yılı asgari ücret beklentisini açıklaması gündemin ilk sırasına oturdu. 29 bin 583 lira isteyen işçi temsilcileri, üçüncü komisyon toplantısında da bir rakamın konuşulmadığını söylemişti. Bunun ardından ABD'li banka Morgan Stanley, asgari ücret için tahminini paylaştı.

Beklenti yüzde 35'ti ama TÜRK-İŞ'in açıklaması her şeyi değiştirdi! Morgan Stanley'den asgari ücret yorumu: 'Bu olasılık göz ardı edilemez'

Önümüzdeki hafta asgari ücret belli olacak! Milyonların heyecanla beklediği karar öncesi dün kritik anlar yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından TÜRK-İŞ'in basın toplantısı düzenleyerek asgari ücret beklentisini açıkladı.

TÜRK-İŞ'in başkanı Ergün Atalay ve komisyon temsilcilerinin bir arada bulunduğu basın toplantısında, Atalay, yüzde 45 zammın üstüne yüzde 20 refah payı istendiğini kaydetti. Atalay, emkeçinin talebinin yüzde 74 oranında bir zam olduğunu kaydetti.

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MORGAN STANLEY'DEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley'in ekonomistleri, 19 Aralık tarihli raporlarında asgari ücrete de yer verdi. Hazırlanan raporda asgari ücret için yaşanan belirsizliğin devam ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in önceki açıklamaları ve dezenflasyon sürecine yönelik mesajları dikkate alındığında asgari ücrette artış beklentilerinin hâlâ yüzde 35'in altında olduğunu söyleyen Morgan Stanley ekonomistleri, bununla birlikte daha büyük bir artış olasılığının da göz ardı edilemeyeceğini belirtti.

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ASGARİ ÜCRET ARTIŞI MERKEZ'İN KARARINI ETKİLEYEBİLİR

Banka TCMB'nin ılımlı bir indirim yapacağını öngörürken, asgari ücretteki artış oranına göre bankanın Aralık toplantısını pas bile geçebileceğini belirtti.

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ASGARİ ÜCRET İÇİN YÜZDE 30 BEKLENİYOR

Kendi temel senaryolarının enflasyonda 2025 yıl sonu için yüzde 26 olduğunu belirten Morgan Stanley ekonomistleri, bu senaryonun da asgari ücrette yaklaşık yüzde 30'luk bir beklentiye dayandığını ifade etti.

Ekonomistler asgari ücrette 10 puanlık ilave artışın enflasyon beklentilerine 2-2,5 puan ekleme yapılmasını gerektireceğini söylerken, 2025 yılı için öngörülen gevşeme patikasında alanı daraltabileceğini de ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Morgan Stanley asgari ücret 2025
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