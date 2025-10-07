'Beklentiler artış yönünde' Bakan Bolat, Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni değerlendirdi!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, yılın son çeyreğine ilişkin açıklanan Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni değerlendirdi.

Söz konusu dönemde, ihracat beklenti endeksinin 105,3 seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, "Endeksin 100'ün üzerinde olması ihracata yönelik beklentilerin artış yönünde (iyimser) olduğunu göstermektedir." ifadesini kullandı.

Bolat, yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Avrupa'ya 6,2 puan, Türk cumhuriyetleri ve Afrika'ya 1,6 puan, Orta Doğu'ya 1,4 puanla ihracatta artış bekleyenlerin lehine durumun güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

Gelecek 3 aylık dönemde ihracatçı firmaların ilk kez ihracat yapmayı planladıkları ülkeler arasında ABD'nin ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Bolat, Mısır'ın ikinci, Meksika'nın ise üçüncü sırada bulunduğunu belirtti.

Bolat, ithalat beklenti endeksinin ise 115,1 olduğu ifade ederek, "Beklentilerdeki bu görünüm dış ticaret performansındaki dayanıklı seyrin önümüzdeki dönemde de süreceğine işaret etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATÇILARIMIZIN DİNAMİZMİNİ VE ÜLKEMİZİN ÜRETİM KAPASİTESİNİ YANSITIYOR"

Eylülde ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 22 milyar 607 milyon dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti:

"Böylece tarihin en yüksek eylül ayı ihracatı kaydedilmiş, son 12 aylık ihracat ise 269,7 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Küresel ekonomide ağırlaşan rekabet koşulları, artan korumacılık, zayıf dış talep ve yakın coğrafyamızdaki gelişmelere rağmen ihracatta (son 12 ayda) 270 milyar dolar eşiğine ulaşılması, ihracatçılarımızın dinamizmini ve ülkemizin üretim kapasitesini yansıtmaktadır. Yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 273,8 milyar dolara ulaşmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Ağustosta yaklaşık 5 milyar dolar cari fazla öngörülürken eylülde ise cari fazlanın 1 milyar dolar civarında olması beklenmektedir. Bu gelişmeler sonucunda, OVP (2026-2028) kapsamında 2025 yılı cari işlemler açığının GSYH'ye oranının yüzde 1,4 düzeyinde gerçekleşmesi öngörülmektedir." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır