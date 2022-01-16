Beklentileri 4 kat aştı! Sudan'da yıllık enflasyon yüzde 359 olarak açıklandı

Sudan İstatistik Kurumu’na göre, aralık ayı enflasyonunun yüzde 318,21 açıklanmasıyla yıllık enflasyon yüzde 359,09 olarak gerçekleşti. 2020’de yıllık enflasyon yüzde 163,26 olarak kaydedilmişti.

DÜNYADA İKİNCİ

Sudan, enflasyonun en yüksek olduğu ülkeler sıralamasında Venezuela’nın ardından 2. sırada yer alıyor.

Sudan ekonomisi, son dönemde yüksek enflasyon ve devalüasyon nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.

BEKLENTİLERİ 4 KAT AŞTI

Yıllardır ekonomik krizle boğuşan ülkede 11 Nisan 2019'daki askeri darbenin ardından ağustos ayında başa gelen geçiş hükümetinin politikaları kapsamında akaryakıt, ekmek ve elektrikteki sübvansiyonlar kaldırılmıştı.

Sudan para birimi cüneyh de dolar karşısında son iki yılda 10 kat değer kaybederek 500 seviyesine yaklaştı.

Hükümet, 2021 bütçesinde yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 95 olarak açıklamıştı.

Sudan, 21 Şubat’ta Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) borç ertelemeye başvurmak için karaborsadaki kurun değeriyle resmi kuru eşitleyerek devalüasyona gitmişti. (AA)

