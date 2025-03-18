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Belarus'un para birimi nedir? Belarus'un para biriminin kodu ve sembolü

Defne Vera Şahin Defne Vera Şahin
18.03.2025 21:13
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Belarus komşuları Polonya, Ukrayna, Polonya, Letonya ve Rusya arasında bulunan bir Doğu Avrupa ülkesidir. Ülkenin denize kıyısı yoktur. Ülke, kaliteli süt ürünlerine sahip olduğu için dünyanın en büyük 10. peynir ihracatçısı konumundadır. Belarus hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyenler olabilir. Peki, Belarus'un para birimi nedir?

Belarus'un para birimi nedir? Belarus'un para biriminin kodu ve sembolü

Belarus ya da diğer adıyla Beyaz Rusya 1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla bağımsızlığını ilan etmiş olan bir Doğu Avrupa ülkesidir. Ülkenin başkenti, turistik ve kültürel açıdan oldukça dikkat çeken Minsk’tir. Ülkede Belarusça, ikinci dil olarak ise Rusça kullanılmaktadır. Belarus’un ekonomisinde Sovyetler Birliği’nden kalan sanayi merkezleri ve tarım arazileri etkilidir. Ülkede uygulanan kontrollü piyasa ekonomisi sistemi sayesinde Belarus, Rusya ve Ukrayna'nın ardından bölgesindeki en gelişmiş ülkelerden biridir.

Belarus'un para birimi nedir?

Belarus’un resmi para birimini merak edenler için ülkede kullanılan para birimi Belarus Rublesidir. 1 Belarus Rublesi 100 kapeyka’dan oluşmaktadır. Belarus Rublesi’nin uluslararası finans piyasalarındaki kodu BYR, sembolü ise BR'dir.

Belarus 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çöküşü sonrasında bağımsızlığını ilan edince derin bir ekonomik krizle karşı karşıya kaldı. Ülke 1994 yılında serbest piyasa kapitalizminin aksine devlet kontrollü piyasa ekonomisi sistemini uygulamaya başladı. Son dönemde ise sanayi, tarım ve turizm alanlarında oldukça ilerledi. Sovyetler Birliği altındayken sanayi ve tarım ülkesi olarak oldukça başarılı olan Belarus geçmişten kalan sanayi kurumlarını işleterek büyüme gösterdi.

Günümüzde Belarus ülkesi, gayri safi milli hasıla dikkate alındığında bölgedeki en gelişmiş ülkeler arasında yer almaktadır. Ülke, kaliteli eğitim seviyesi ve sağlık alanındaki yüksek başarısıyla dikkat çekmektedir.

Belarus, en fazla ticareti Rusya, İngiltere, Polonya ve Ukrayna ile yapmaktadır. Ülke, mineral yakıtlar, metaller, kimyasal ürünler, kamyon ve otomobil motoru tekstil ürünleri, beyaz eşya, tekstil ürünleri, gıda ürünleri, makine ve parçaları üretimiyle en fazla ihracat yapan devletler arasındadır. Belarus’un ticaret merkezi olarak Gomel, ülkenin en verimli tarım arazilerine sahiptir. Petrol rafinerileri, petrokimya endüstrisi ormancılık ve ahşap tekstil ürünleriyle de öne çıkmaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Belarus para
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