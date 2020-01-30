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Belçika'dan koronavirüs nedeniyle Çin turlarına iptal

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 13:57 | Son Güncelleme

Belçika'dan koronavirüs nedeniyle Çin turlarına iptal

BRÜKSEL (AA) - Belçika'daki seyahat acenteleri, Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e yapılacak turları iptal etti.

Belçika Seyahat Acentaları Birliği (ABTO), yeni tip koronavirüs nedeniyle Çin'e olan tüm seyahat paketlerinin iptal edilmesi kararı alındığını açıkladı.

Belçika'da 70 civarında tur operatörünün Çin seyahatleri sunduğu anımsatılan açıklamada, "Üyelerimiz, Çin'e olan ziyaretlerini iptal etmeye başlayacak." denildi.

Karar çerçevesinde seyahat acenteleri, müşterilerine para iadesi veya alternatif seyahat seçenekleri sunacak.

- Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık 2019'da kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Bu sabah itibarıyla ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e yükseldi.

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Anahtar Kelimeler:
Belçika, Çin, koronavirüs, seyahat, tur,

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