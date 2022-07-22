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Belediye çalışanlarına rekor zam yapıldı! Başkanı böyle karşıladılar

22.07.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde belediye işçilerine yaşanan yüksek enflasyon karşısında yüzde 78 oranında zam yapıldı. Rekor bir oranda zam alan ve en düşük maaşın 7 bin 924 TL’ye yükseldiği belediye işçileri Belediye şantiyesine gelen Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi’yi davul zurna eşliğinde karşılayarak teşekkür etti.

Yaşanan yüksek enflasyon karşısında işçilerine ara dönemde yüzde 78 gibi rekor bir zam yapan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, Muradiye’deki belediye şantiyesinde işçilerle buluştu. Şantiye girişinde davul zurna ve tezahüratlarla karşılanan Başkan Çerçi adeta sevgi seline kapıldı. Tek tek tokalaştığı işçilerin gözlerindeki mutluluğa tanıklık eden Başkan Çerçi de, ‘En büyük başkan bizim başkan’, ‘İşçi dostu başkan’ şeklinde atılan sloganlar karşısında duygu dolu anlar yaşadı.

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Selamlaşmanın ardından işçilere hitap eden Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No’lu Şube Başkanı Okan Polat yüzde 78’lik bir zam aldıklarını ifade ederek, bu zammın Manisa’daki en yüksek zam oranı olduğunu belirtti. Polat, “Belediye Başkanımıza ücretler için gittiğimizde başkanım nasıl olacak dedik. O da, ‘Arkadaşlarımız fakru zaruret içinde yaşarken biz burada rahat olamayız’ dedi. Biz de bu sözleri arkadaşlarımıza söylediğimizde mutlu oldular. Böyle bir belediye başkanına sahip oldukları için hepsi onur ve şeref duyduklarını söyledi. Belediye Başkanımız işçilerimiz için ‘Hepsi bizim arkadaşımız hepsi bizim için kıymetli’ dedi. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Belediye Başkanımıza sizlerin şahsında bir kez daha teşekkür ederim.” dedi.

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Konuşmasına işçilerin yoğun sevgi gösterileri altında başlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Bugün beni duygulandırdınız. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Sendika başkanımız geldi malum hükümetimiz bu sıkıntılı süreçte asgari ücrete, memurlara ciddi bir zam yapıldı. ‘Başkanım ne yapacağız’ diye sordu. ‘Hiçbir işçimizi mağdur etmeyiz. Maksimum belediye bütçesinin el verdiği oranda arkadaşlarımıza ücret vereceğiz’ dedik. 1 hafta 10 gün ilgili arkadaşlar sendika temsilcileri bizim mali işler ve diğer arkadaşlar çalıştılar. Bizim önümüze getirildi. Maksimum yapabileceğimiz budur. Paramız var mı? Yatırımlarımız nasıl? Onları da planladık ayırdık. Bismillah diyerek kararı verdik işçi kardeşlerimize verebileceğimiz maksimum ücreti verdik. Yüzde 78 artış uygun gördü. En düşük maaşımız 7 bin 800 civarında. İkramiyeler de ayrı. Buradan cüzi bir kesinti olabiliyor, vergisi sendikası vesaire. Verebileceğimizin maksimum miktarını işçilerimize verdik. İşçilerimize hayırlı olsun.” dedi.

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"DURMAK YOK YOLA DEVAM"

"Sizin ihtiyacınız varken siz mağdurken bizim huzurlu bir şekilde keyifli bir şekilde oturmamızın bir anlamı yok." diyen Başkan Çerçi konuşmasını şöyle tamamladı: "Hem eserlerimizi yapacağız, hem hizmetimizi yapacağız. İşçilerimizi mağdur etmeden maksimum ücreti verdik. Bundan sonra da yapacağız. Bundan birileri ‘Bunlar AKP’li Ankara’dan para geliyor’ diyebilirler hiç alakası yok. Ankara’dan bize para gelmiyor.

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Her belediyeye giden para bellidir. AK Parti’li CHP’li MHP’li diye bir ayrım yoktur. Her belediyenin orada kişi başı para gider o bellidir. Bizim Ankara’dan kayrılmamız ekstradan para gelmesi söz konusu değil. Şimdiden söylüyorum birileri bunu kullanacaktır. Çünkü onların dilinin ölçüsü yok. Biz edep üzerine saygı üzerine konuşuruz akılla vicdanla konuşuruz. Biz ekstre gelir kaynakları yapan bir vizyona sahip teşkilatız, kadroyuz. Böylece bu gelirlerle beraber hem yatırımları yapıyoruz maksimum düzeyde sıradan ilçe belediyelerinin yapamadığı yatırımları yapıyoruz. Önümüzdeki bir buçuk sene de ne yatırımlar yapacağız hepsini göreceksiniz.

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İnanmış bir cumhurbaşkanımız var. Bu sıkıntılar bütün dünyada var bizi de etkiliyor. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bunları da aşacağız biraz sabırla hep beraber yolumuza devam edeceğiz. Bu milleti yolundan kimse ayıramaz. Durmak yok yola devam diyoruz.”

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Konuşmaların ardından işçiler tarafından verilen mini konser eşliğinde sohbet eden Başkan Çerçi, hem zeybek oynadı hem de işçilerle birlikte halay çekti. Başkan Çerçi şantiyeden yine ‘En büyük başkan bizim başkan’ sloganlarıyla uğurlandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Manisa belediye
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
1 ay sonra görürsünüz o zammın nasıl erdiğini. İnsanda biraz akıl olur be kardeşim
helal olsun aferin çalışanın alın teri hakını veren yüzünü güldüren Allah ta sizin yüzünüzü güldürsün

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