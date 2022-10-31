Belediye çalışanlarına yüzde 80 zam! Kararı böyle karşıladılar

Bağcılar Belediyesi’de çalışan yaklaşık 810 işçiyi ilgilendiren zam kararı alındı. Bağcılar Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçi maaşlarına yüzde 80 zam, tediye ikramiyesi, yol ve yemek ücretlerinde artışlarından oluşan yeni haklar verildi. Başkanlık Konferans salonunda gerçekleşen imza törenine Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Mehmet Keskin, Şube Başkanı Yücel Fırat, ve işçi temsilcileri de katıldı.

“ÇALIŞANIN HAKKI ALNININ TERİ KURUMADAN VERİLMELİ”

İhtiyaç ve imkan dengesini gözeterek sürecin güzel şekilde yürümesini sağladıklarını söyleyen Başkan Abdullah Özdemir, “Bu zorlu süreci bizzat takip eden hem belediyemizi hem çalışma arkadaşlarımızı kollayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, süreci kontrol eden AK Parti İl Başkanımız Osman Nuri Kabaktepe’ye, sendikamıza, belediyemiz bünyesindeki başkan yardımcılarımıza ve süreci olgunlukla karşılayan siz kıymetli çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. ‘Çalışanın hakkı alnının teri kurumadan verilmeli’ diyen bir peygamberin, bir anlayışın devamını teşkil ediyoruz. Bu sürecin güzel bir noktaya gelmesinden mutluluk duyuyorum. Bu anlamda alınan ücretlerin bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

İŞÇİLER, AYAKTA DAKİKALARCA ALKIŞLADILAR

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekili Mehmet Keskin ise “Talepleri temsilcilerimiz aracılığıyla topladık ve toplu sözleşme görüşmelerine başladık. Tek derdimiz vardı sizin şartlarınızı iyileştirmek. Bunun için mücadele ettik. Taleplerimizin çoğunu yerine getirdik. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Konuyla ilgili görüşlerin açıklanmasının ardından taraflarca toplu iş sözleşmesi imzalandı. Salonu dolduran işçiler, sözleşme kararlarından duydukları mutlulukları ayakta dakikalarca alkışlayarak dile getirdi.

MAAŞLARA YÜZDE 80 ZAM YAPILDI

Buna göre; İşçi maaşlarına yüzde 80 zam yapılırken, ‘yol ücreti’ ve ‘yemek ücreti de arttırıldı. Çalışanlara ikramiye verilecek. İkramiye birinci yıl 40, ikinci yıl 52 gün olarak uygulanacak. Gece görev yapanlara yüzde 15 zamlı maaş ödenecek. Yine birçok sosyal haklarda iyileştirme gerçekleştirildi. Toplu Sözleşme imzalandıktan sonra geriye dönük farklar olursa, işçilere ödenecek.

“ÇALIŞMA ŞARTLARIMDAN MEMNUNUM”

Belediyenin temizlik işlerinde çalışan Erdoğan Kahraman da “Başkanımız güzel zam vermiş. İş şartlarımdan ve çalışma arkadaşlarımdan memnunum. Şefimden, müdürüme, müdür yardımcısına kadar hepsi iyi. Yapılacak olan ekstra yemek gibi şeyler de çok iyi oldu bizim için. Hepsinden Allah razı olsun diyoruz” şeklinde konuştu.

“TÜM EKSİKLERİMİZİ SAĞLIYORLAR”

Yine temizlik işlerinde çalışan Ergin Baybura ise şunları söyledi:

“11 yıldır bu belediyede çalışıyorum. İlk defa böyle güzel bir sözleşme yaptık. Ekip olarak bütün çalışan arkadaşlarımla memnunuz. İnşallah devamı da olur. Şu an bütün İstanbul belediyelerini toplayın, hiçbiri Bağcılar Belediyesi gibi olamaz. İstanbul'da en güzel çalışma alanı bizde. Ne eksiğimiz varsa hemen sağlanıyor.” (DHA)



