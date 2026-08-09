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Belediyelerin vergi payında yeni dönem! Kesinti oranı yükseldi

Belediyelerin aydınlatma giderleri için vergi gelirlerinden yapılan kesintiler artırıldı. Yeni oranlar 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

Belediyelerin vergi payında yeni dönem! Kesinti oranı yükseldi
Aleyna Türkmen

Belediyelerin genel bütçe vergi gelirlerinden yapılan aydınlatma gideri kesintilerinde yeni bir düzenlemeye gidildi. Yapılan değişiklikle birlikte belediyelerin aydınlatma giderleri için vergi gelirlerinden ayrılacak pay yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir belediyeleri ile bu belediyelerin mücavir alanlarında bulunan belediyeler için uygulanacak kesinti oranı yeniden belirlendi. Ekonomim'in haberine göre düzenlemeyle söz konusu belediyelerin aydınlatma giderlerinin yüzde 60'ı, genel bütçe vergi gelirlerinden belediyelere ayrılan paydan kesilecek.

Belediyelerin vergi payında yeni dönem! Kesinti oranı yükseldi 1

KESİNTİ ORANLARI ÜÇ KATINA ÇIKTI

Yeni uygulamada büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyeler dışında kalan belediyeler için ise aydınlatma giderlerinin yüzde 30'u genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanacak. Belirlenen sınırların dışında kalan aydınlatma giderlerinin yüzde 60'ı da ilgili il özel idaresine ayrılan paydan karşılanacak.

Önceki uygulamada büyükşehir belediyeleri ve il özel idareleri için yüzde 20, diğer belediyeler için ise yüzde 10 oranında kesinti gerçekleştiriliyordu. Yeni kararla birlikte kesinti oranları üç katına yükseltilmiş oldu.

Belediyelerin vergi payında yeni dönem! Kesinti oranı yükseldi 2

DÜZENLEME 1 OCAK 2026'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi. Ancak düzenlemenin uygulanmasında 1 Ocak 2026 tarihi esas alınacak. Buna göre yeni kesinti oranları 1 Ocak 2026'dan geçerli olacak.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete vergi belediye
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