BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022! 16 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları dolayısıyla akaryakıt fiyatlarına ilişkin bilgi edinmek isteyen araç sahipleri tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki 16 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 'Motorin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 16 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...
Benzine 97 kuruş indirim geldi. 15 Haziran'da indirim geldi. Benzin fiyatlarında yapılan bu indirim 15 Haziran 2022 Çarşamba gününden geçerli.
Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.
İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,90 liradan satılıyordu. 16 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.19 TL'ye çıktı.
Ankara'da 28.03'den satılan motorinin litresi 29.32'ye yükseldi.
İZmir'de 28.03'den satılan motorinin litresi 29.32'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.
İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, Avrupa yakasında ise 11.82 TL.
Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL.
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