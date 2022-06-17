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BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022! 17 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

17.06.2022 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ve benzin ile ilgili son dakika gelişmeleri 17 Haziran 2022 Cuma günü yani haftanın beşinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ederken 17 Haziran itibariyle motorine bir zam daha geldi. Peki 17 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İşte 17 Haziran 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022! 17 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki 17 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor. 'Motorin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 17 Haziran 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

17 HAZİRAN 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

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Ankara İstanbul İzmir
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