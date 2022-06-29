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BENZİN FİYATI GÜNCEL! 29 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 29 Haziran 2022 Çarşamba

29.06.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 29 Haziran 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Petrol ve dolar kurundaki gelişmelerin ardından akaryakıt fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Peki 29 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 29 Haziran 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI GÜNCEL! 29 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 29 Haziran 2022 Çarşamba

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 29 Haziran 2022 Çarşamba günü de internette konuya ilişkin araştırma yapmayı sürdürüyor. Akaryakıt fiyatları için vatandaşların günlerdir merakla beklediği indirim haberi nihayet geldi. Peki 29 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 29 Haziran 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

BENZİN FİYATINA İNDİRİM GELDİ Mİ?

Geçtiğimiz hafta sert düşen petrol fiyatları ve BDDK’nın döviz kararı ile 16 seviyelerine geri dönen dolar/TL kuru 30 lira seviyesine yükselerek rekor kıran motorin litre fiyatına indirim olarak yansıdı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,50 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?


Ankara'da 30,11'tl'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 30.11 TL'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.


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