BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE 10 HAZİRAN 2022! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar! 10 Haziran 2022

Benzin fiyatı güncel liste; benzine zam haberleri ve akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri nedeniyle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından 1 Haziran 2022 Cuma günü de araştırılıyor. Benzin ne kadar? sorusunun yanı sıra motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatlarında son durum da merak edildi. İşte am sonrası 10 Haziran 2022 Cuma mazot, LPG, motorin, benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Benzin fiyatları 8 Haziran'dan bu yana İstanbul Avrupa yakasında 26,24 TL, Anadolu yakasında ise 26,23 TL.

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İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

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Benzinin litresi 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda 26,24 TL'ye çıkmıştı.

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İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

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İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

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İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

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İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

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İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

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ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

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Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükselmişti.

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ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

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Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.

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ANKARA'DA LPG NE KADAR?

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Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

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İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

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İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükseldi.

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İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

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İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

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İZMİR'DE LPG NE KADAR?

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İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

