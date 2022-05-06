BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 6 Mayıs benzin ve motorin fiyatları ne kadar? LPG'ye indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de 6 Mayıs Cuma gününün akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. Amerika Merkez Bankası (FED) kararının ardından dolardaki gevşemenin akaryakıt fiyatlarını dizginleyeceği düşünülüyor. Peki 6 Mayıs benzin ve motorin fiyatları ne kadar? LPG'ye indirim geldi mi? İşte İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...

6 MAYIS BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin fiyatlarına, brent petrol fiyatının artması sebebiyle 29 Nisan’ı 30 Nisan gününe bağlayan gece yarısı 1 TL 33 kuruş zam gelmişti.

Söz konusu zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi. Benzine bugün zam gelmedi.

LPG'YE İNDİRİM GELDİ Mİ?

LPG fiyatı için gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim geldi.

Otogaz fiyatlarına gelen indirim, 6 Mayıs'tan itibaren pompaya yansıdı.

LPG’nin litre fiyatı bu indirim ile birlikte 10,68 lira seviyelerine kadar geriledi.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.33 İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,02 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL, İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,04 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.44 TL, Ankara'da motorin litre fiyatı 22.12 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.44 TL, İzmir'de motorin litre fiyatı 22.12 TL

