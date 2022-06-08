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BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE! 8 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı benzin fiyatları! 8 Haziran 2022 Çarşamba

08.06.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine zam haberleri, benzin fiyatı ve motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri; bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan kişiler tarafından yakından takip ediliyor. Zam haberleri dolayısıyla çok sayıda araç sahibi her gün Birçok kişi arama motorlarında; benzine zam mı geldi? 8 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte 8 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar...

BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE! 8 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı benzin fiyatları! 8 Haziran 2022 Çarşamba

Benzine zam haberleri ve benzin fiyatları 8 Haziran Çarşamba, yani haftanın üçüncü günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini iddia etmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki benzine zam mı geldi? 8 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 8 Haziran 2022 Çarşamba, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin ayrıntılar haberimizde...

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

Benzine zam gelmedi. 8 Haziran Çarşamba günü motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01'e yükseldi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzine zam gelmedi. 2 Haziran Perşembe günü gelen zamda benzinin litresi 26,24 TL'ye çıkmıştı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 8 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı güncel fiyatlar! 8 Haziran 2022 Çarşamba8 Haziran 2022 Çarşamba güncel motorin fiyatları

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?


Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,33 TL'ye yükselmişti.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?


Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?


İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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