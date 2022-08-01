BENZİN FİYATI SON DURUM! 1 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından her gün araştırılıyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile değişiyor. Geçtiğimiz hafta benzin ve motorin litre fiyatına indirim yapılmasının ardından LPG fiyatına ise zam gelmişti. Peki 1 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul: 22,23 TL

Ankara: 22,38 TL

İzmir: 22,38 TL

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Motorin

İstanbul: 24,51

Ankara: 24,64

İzmir 24,64

LPG NE KADAR OLDU?

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

