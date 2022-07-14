BENZİN FİYATI SON DURUM! 14 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, indirim sonrası kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirin ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle 14 Temmuz 2022 Çarşamba günü de internette araştırılıyor. LPG fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Peki 14 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 14 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

LPG NE KADAR?

Otogaz (LPG) fiyatlarına ise gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı..

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılacak.

