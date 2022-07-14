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BENZİN FİYATI SON DURUM! 14 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, indirim sonrası kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

14.07.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 14 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde de bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına ilişkin dün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Peki 14 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI SON DURUM! 14 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, indirim sonrası kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirin ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle 14 Temmuz 2022 Çarşamba günü de internette araştırılıyor. LPG fiyatlarına zam geldiği açıklandı. Peki 14 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 14 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Otogaz (LPG) fiyatlarına ise gece yarısından itibaren zam geliyor. LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı..

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılacak.

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Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı benzin fiyatı istanbul
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