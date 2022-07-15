BENZİN FİYATI SON DURUM! 15 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle 15 Temmuz 2022 Cuma günü de internette araştırılıyor. Dün, LPG fiyatlarına zam, benzine ise indirim geldi. Peki 15 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 15 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

