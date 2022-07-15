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BENZİN FİYATI SON DURUM! 15 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

15.07.2022 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 15 Temmuz 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş sebebiyle geçtiğimiz gün benzine indirim geldi. Peki 15 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI SON DURUM! 15 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle 15 Temmuz 2022 Cuma günü de internette araştırılıyor. Dün, LPG fiyatlarına zam, benzine ise indirim geldi. Peki 15 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 15 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,21 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 25,32 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 25,31 TL

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı
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