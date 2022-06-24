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BENZİN FİYATI SON DURUM 2022! 24 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 24 Haziran 2022 Cuma

24.06.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 24 Haziran 2022 Cuma yani haftanın beşinci gününde araç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol piyasasında yaşanan sert düşüş ile birlikte dolardaki sakin seyir sebebiyle dün indirim gelmişti. Peki 24 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İşte 24 Haziran 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları..

BENZİN FİYATI SON DURUM 2022! 24 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 24 Haziran 2022 Cuma

Benzin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Peki 24 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 24 Haziran 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

24 HAZİRAN 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

Brent petrol piyasasındaki sert düşüş ve dolar/TL kurundaki sakşn seyir beraberinde benzine indirim haberini getirdi. Benzinin litre fiyatına 23 Haziran Perşembe günü itibariyle 25 kuruş indirim uygulandı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.26 ’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

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YAKIT ÇIKTI GİBİ İNMESİ LAGZMI YAKIT ÜZERİNDEKİ VERGİLERİ MİLUMU SEVYESİNE İNDİRİLMESİ GERKİR

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