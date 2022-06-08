BENZİN FİYATI ZAMLI LİSTE! 8 Haziran benzin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin ve LPG fiyatları 8 Haziran 2022 Perşembe

Benzin fiyatları zamlı liste, benzine zam haberleri sonrası 8 Haziran 2022 Perşembe günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Salı günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini iddia etmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki 8 Haziran benzin kaç TL? İşte 8 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları...

8 HAZİRAN BENZİN KAÇ TL?

8 Haziran'da benzine zam gelmedi. 8 Haziran Çarşamba günü motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01'e yükseldi.

BENZİN FİYATI ZAMLI LİSTE! 8 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

İstanbul'da benzinin litre fiyatı:

İstanbul'da benzinin litresi 26,23 TL'dir.

Ankara'da benzinin litre fiyatı:

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,34 TL'ye yükselmişti.

İzmir'de benzinin litre fiyatı:

İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükselmişti.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

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Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

