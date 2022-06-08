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BENZİN FİYATI ZAMLI LİSTE! 8 Haziran benzin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin ve LPG fiyatları 8 Haziran 2022 Perşembe

08.06.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları zamlı liste ve motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından 8 Haziran 2022 Perşembe günü de yakından takip ediliyor. Zam haberleri dolayısıyla çok sayıda araç sahibi her gün araştırma yapıyor. Peki 8 Haziran benzin kaç TL? İşte 8 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları...

BENZİN FİYATI ZAMLI LİSTE! 8 Haziran benzin kaç TL? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı motorin ve LPG fiyatları 8 Haziran 2022 Perşembe

Benzin fiyatları zamlı liste, benzine zam haberleri sonrası 8 Haziran 2022 Perşembe günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Salı günü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı ve CHP PM üyesi Deniz Demir akaryakıt fiyatlarına zam geleceğini iddia etmişti. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarına ilişkin son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Peki 8 Haziran benzin kaç TL? İşte 8 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara ve İzmir'de zamlı benzin, motorin ve LPG fiyatları...

8 HAZİRAN BENZİN KAÇ TL?

8 Haziran'da benzine zam gelmedi. 8 Haziran Çarşamba günü motorinin litresi İstanbul'da 27.89'a, Ankara ve İzmir'de 28.01'e yükseldi.

BENZİN FİYATI ZAMLI LİSTE! 8 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

İstanbul'da benzinin litre fiyatı:

İstanbul'da benzinin litresi 26,23 TL'dir.

Ankara'da benzinin litre fiyatı:

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 2 Haziran'da 26,34 TL'ye yükselmişti.

İzmir'de benzinin litre fiyatı:

İzmir'de 26,35 liradan satılan benzinin litresi 28.01 liraya yükselmişti.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 8 Haziran 2022 motorin fiyatı ne kadar, kaç TL? Benzin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir zamlı güncel fiyatlar! 8 Haziran 2022 Çarşamba8 Haziran 2022 Çarşamba güncel motorin fiyatları

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?


Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

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