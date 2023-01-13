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BENZİN FİYATINA ZAM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 13 Ocak 2023 zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları!

13.01.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ile ilgili son dakika gelişmeleri 'zam' açıklaması sonrası motorin fiyatları ile internette araştırılmaya başlandı. Benzine 60 kuruş indirim gelmişti. İndirim sonrası bir zam haberi de bugün geldi. Bugünden geçerli olmak üzere 80 kuruşluk zam yapıldığı aktarıldı. Birçok kişi internette güncel akaryakıt fiyatları için araştırma yapıyor. Peki, benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 13 Ocak 2023 Cuma günü zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN FİYATINA ZAM! Benzin ne kadar? Motorin kaç TL? 13 Ocak 2023 zam sonrası güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ile ilgili son dakika gelişmeleri Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahiplerini üzen bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatları yeniden değişti. Peki, bugün benzin ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 13 Ocak 2023 Cuma günü zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları...

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 OCAK 2023 PERŞEMBE)

Benzin fiyatına çarşamba günü 63 kuruş indirim gelmişti. Benzin fiyatına bu gece zam geldi ve fiyatlar yeniden değişti.

Benzine 80 kuruşluk zam yapıldığı aktarıldı.

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 19.67 TL
Motorin: 22.07 TL

benzin

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, MOTORİN KAÇ TL?

Benzin: 19.88 TL
Motorin: 22.24 TL

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İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 19.86 TL
Motorin: 22.33 TL

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