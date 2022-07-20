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BENZİN FİYATLARI! 20 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 20 Temmuz 2022 Çarşamba

20.07.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçen hafta brent petrol fiyatlarının düşmesinin ardından akaryakıt benzine 2 kez indirim yapılmıştı. Peki 20 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATLARI! 20 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 20 Temmuz 2022 Çarşamba

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü de internette araştırılıyor. Konuya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki 20 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 20 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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