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BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA: Motorinden sonra akaryakıta üçüncü indirim! Litresi 33 liranın altına geriledi (9 Aralık Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

09.12.2023 10:06 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Akaryakıt fiyatları için indirimler peş peşe geldi. Motorin fiyatları dün ve bir önceki gün toplamda 2,18 TL gerilerken, bugün de benzin litre fiyatı tabelalarda eksik yandı! Peki 9 Aralık Cumartesi güncel benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte akaryakıt fiyatları son durumu ve İstanbul, Ankara, İzmir benzin-mazot fiyatı…

BENZİN FİYATLARI SON DAKİKA: Motorinden sonra akaryakıta üçüncü indirim! Litresi 33 liranın altına geriledi (9 Aralık Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı)

Son dakika haberi… Brent petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişikliklerle birlikte araç sahipleri benzin fiyatı ile motorin fiyatları için takibini sürdürüyor. Motorinde gerçekleşen 1 lira 30 kuruşluk ve 88 kuruşluk fiyat indirimi sonrası bugün bir haber de benzin fiyatı tarafından geldi. İşte il il güncel akaryakıt fiyatları…

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BENZİNE İNDİRİM TABELAYA YANSIDI

Petrol fiyatlarındaki düşüş benzin pompa fiyatı üzerinde de etkisini gösterdi. Buna göre mazot fiyatının ardından benzine de bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirim yapıldı.

Motorin fiyatlarında ise henüz üçüncü bir indirim haberi bulunmuyor.

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GÜNCEL BENZİN FİYATI NE KADAR?

İndirim sonrası benzin fiyatları ortalama olarak İstanbul’da 32,92 TL’ye, Ankara’da 33,62 TL’ye, İzmir’de ise 33,72 TL’ye geriledi.

MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

İki gün peş peşe yapılan indirimler sonrası mazot fiyatı ise ortalama olarak İstanbul’da 35,43 TL, Ankara’da 36,07 TL ve İzmir’de 36,23 TL’den satılıyor.

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PETROLDE 7 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ

Artan arz ve talep belirsizlikleri nedeniyle yaklaşık son 5 ayın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatları, kar alımları ve Suudi Arabistan ile Rusya'nın OPEC+ grubu üyelerine anlaşmaya uyma çağrısıyla yeniden yükselişe geçti. Ancak bu yükseliş petrolün üst üste 7 haftadır kan kaybederek 2018’den bu yana en uzun kayıp serisini yaşamasının önüne geçemedi. Şu sıralar brent petrol 75,65 dolar, ham petrol ise 71,26 dolar seviyelerinde bulunuyor.

MOTORİN


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