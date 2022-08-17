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Benzin fiyatları son durum 17 Ağustos 2022: Benzin ne kadar? Bugün motorine zam geldi mi, motorin zammı iptali mi? LPG ve benzin fiyatları kaç TL oldu?

17.08.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları merak konusu oldu. Motorin zammı ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Önceki gün iptal edilen 1 TL 26 liralık zammın ardından bugün yapılması beklenen 79 kuruşluk zamma ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı. Peki, Benzin ne kadar? Bugün motorine zam geldi mi, motorin zammı iptali mi? LPG ve benzin fiyatları kaç TL oldu? İşte güncel benzin fiyatları...

Benzin fiyatları son durum 17 Ağustos 2022: Benzin ne kadar? Bugün motorine zam geldi mi, motorin zammı iptali mi? LPG ve benzin fiyatları kaç TL oldu?

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri petrol fiyatlarında yaşanan değişimler dolayısıyla her gün araştırılıyor. Peki Benzin ne kadar? Bugün motorine zam geldi mi, motorin zammı iptali mi? LPG ve benzin fiyatları kaç TL oldu? İşte 17 Ağustos 2022 Çarşamba benzin fiyatları güncel liste...

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

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MOTORİN NE KADAR? 17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü motorin fiyatları şu şekilde:

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.15 TL/LT

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.18 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.27 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.28 TL/LT

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

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