BENZİN FİYATLARI SON DURUM! 21 Temmuz benzin ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle 21 Temmuz 2022 Perşembe günü de arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Peki 21 Temmuz benzin en kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin kaç lira? İşte 21 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları VE detaylar haberimizde...
İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
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