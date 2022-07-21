BENZİN FİYATLARI SON DURUM! 21 Temmuz benzin ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle 21 Temmuz 2022 Perşembe günü de arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Peki 21 Temmuz benzin en kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin kaç lira? İşte 21 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları VE detaylar haberimizde...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

