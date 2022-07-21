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BENZİN FİYATLARI SON DURUM! 21 Temmuz benzin ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

21.07.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 21 Temmuz 2022 Perşembe günü, yani haftanın dördüncü gününde bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına art arada gelen indirimlerin ardından yeni bir indirim yapılıp yapılmadığı merak ediliyor. Peki 21 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATLARI SON DURUM! 21 Temmuz benzin ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle 21 Temmuz 2022 Perşembe günü de arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere, petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Peki 21 Temmuz benzin en kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin kaç lira? İşte 21 Temmuz 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları VE detaylar haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı istanbul
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