BENZİN FİYATLARI SON DURUM! 25 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları her an gelebilen indirim ve zam haberleri nedeniyle yakından takip ediliyor. 25 Temmuz Pazartesi günü de araştırmalar devam etti. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre Salı günü motorine 92 kuruşluk indirim uygulanacak. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar internette araştırmalarına hız kazandırdı. Peki 25 Temmuz benzin ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin kaç lira? İşte 25 Temmuz 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...
İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum