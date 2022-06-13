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Benzin fiyatlarına yeni zam geldi mi? 13 Haziran'da benzin ve mazota zam geldi mi? İşte güncel benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları

13.06.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde akaryakıt fiyatlarına yapılan zamların sonrasında güncel benzin ve motorin fiyatları sorgulanmaya başlandı. 13 Haziran tarihinde vatandaşlar benzin ve mazot fiyatlarına yeni bir zam uygulaması yapılıp yapılmadığını araştırmaya koyuldu. Peki benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin ve mazota yeni zam geldi mi? İşte 13 Haziran 2022 güncel benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları...

Benzin fiyatlarına yeni zam geldi mi? 13 Haziran'da benzin ve mazota zam geldi mi? İşte güncel benzin, mazot ve akaryakıt fiyatları

Piyasalarda yaşanan hareketlilik benzin ve akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt zam konusunu gündemde tutmayı sürdürüyor. Son olarak Mayıs ayında ve bu ay başında benzin ile mazota zam uygulanmıştı. Peki benzin ve motorine yeni zam geldi mi?

13 HAZİRAN'DA BENZİN FİYATLARINA YENİ ZAM GELDİ Mİ?

Benzin ve motorin fiyatlarına yeni bir zam uygulanıp uygulanmadığı sorgulanıyor. 11 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelen son benzin zam sonrası benzin fiyatları 30 liraya yaklaştı. Alınan karara göre 11 Haziran gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 2,18 lira, LPG'ye 54 kuruş zam uygulandı. Uygulama sonrasında pompaya yansıdı.

Yapılan zamla beraber benzinin litre fiyatı 28 TL'yi geçmiş oldu. Haziran ayından önceki son zam ise Mayıs ayında yapılmıştı. 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,45 lira, motorinin litre fiyatına 1,38 lira zam uygulanmıştı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI LİSTESİ

11 Haziran günü yapılan son zam sonrası benzin fiyatları İstanbul’da 28,45 TL’ye, Ankara’da 28,56 TL’ye ve İzmir’de 28,55 TL’ye yükselmiş oldu.

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

Motorinin litre fiyatında da son zam sonrası artış yaşandı. Motorin, İstanbul'da 27,91 TL’ye, Ankara’da 28 TL’ye, İzmir’de 28 TL’ye yükselmişti.

MOTORİNE YENİ ZAM GELECEK Mİ?

Motorine yeni bir zam gelip gelmeyeceği de sorgulanan konular arasında bulunuyor. Piyasalardaki hareketlilik ve petrol fiyatlarında düşüş olmaması halinde 13 Haziran Pazartesi gecesi motorine yeniden zam gelebileceği konuşulmaya devam ediyor.

Güncel akaryakıt fiyatları listesi:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 28.45 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 28.44 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 27.91 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 27.89 TL

Güncel LPG fiyatları listesi ise şu şekilde:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.19 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 12.42 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 12.44 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 12.13 TL

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