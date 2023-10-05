BENZİN İNDİRİMİ SON DAKİKA: Petrol sert düştü! Akaryakıta 2 liradan fazla indirim: Eylül 2022’den bu yana en büyük hareket (5 Ekim Perşembe güncel benzin-mazot fiyatı))

Son dakika: Brent petrolün, önceki haftalarda başlayan yükseliş trendi, bu hafta daha durağan bir seyre girmişti. Ancak fiyatlar bugün sert düştü. Ham petrol, yüzde 5,6 düşerek 85 doların altına geriledi. Bu, Eylül 2022’den beri en büyük bir günlük düşüş oldu. Brent petrol yüzde 5,6 kayıpla varil başına 86 dolardan işlem gördü. Ancak buna karşın akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan dolar kuru 17,60 TL’de rekor seviyelerde hareket ediyor. Piyasalarda bunlar yaşanırken litresi 40 TL’ye dayanan benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatları için araç sahipleri gözünü tabelaya çevirmişti. Akaryakıt indirimi bugün itibarıyla tabelaya yansıdı…

BENZİN İNDİRİMİ FİYATLARA YANSIDI

Geçtiğimiz Eylül ayında benzin için uygulanan 1 lira 94 kuruş indirimin ardından, fiyatlar bugünden itibaren bir kez daha geri çekildi. Benzin fiyatı üzerinde 2,11 TL indirim yapıldı. Böylece 2 lira 11 kuruşluk indirim sonrası ortalama benzin fiyatı İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,15 TL ve İzmir’de ise 35,25 TL oldu. Böylece litresi 40 liranın üzerinde olan mazot fiyatı ile benzin arasındaki fark da 5,50 TL’yi aştı.

Motorin fiyatları içinse şimdilik herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor. Güncel verilerle İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,08 lira seviyesinde bulunuyor.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI ERKAN’DAN ‘AKARYAKIT’ MESAJI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Meclis komisyonunda yaptığı sunumda akaryakıt fiyatlarındaki yüksekliğe değinerek, “Akaryakıt fiyatları, fiyatlama davranışları üzerinde ilave bir risk oluşturuyor. Akaryakıt önümüzdeki dönemde de enflasyon üstünde risk. Sanayiye yönelik elektrik ve doğal gaz zamları yıllık enflasyonu arttıracak” ifadelerini kullanmıştı.

5 EKİM 2023 SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 36,66 TL

Motorin: 40,08 TL

LPG (Otogaz): 18,60 TL

ANKARA

Benzin: 37,26 TL

Motorin: 40,68 TL

LPG (Otogaz): 18,50 TL

İZMİR

Benzin: 37,36 TL

Motorin: 40,80 TL

LPG (Otogaz): 18,20 TL



