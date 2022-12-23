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Benzin litre fiyatı için 67 kuruşluk zam! Petroldeki yükseliş akaryakıta yansıdı (23 Aralık Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları)

23.12.2022 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri araç sahiplerinin bugün de gündeminde yer alıyor. Petrol ve döviz kuru ile dalgalı bir seyir izleyen benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatları 23 Aralık Cuma günü de araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde hem benzin hem de motorin için indirim yapılmıştı. Ancak bu sabah fiyatlar değişti ve benzin litre fiyatı zamlandı. Peki, Bugün benzin fiyatı ne kadar oldu, motorin fiyatı kaç TL? İşte Ankara, İzmir, İstanbul güncel akaryakıt fiyatları…

Benzin litre fiyatı için 67 kuruşluk zam! Petroldeki yükseliş akaryakıta yansıdı (23 Aralık Cuma güncel benzin ve motorin fiyatları)

Benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları küresel petrol piyasasındaki dalgalanma ile yurt içinde zam ve indirim araç sahiplerine yansıtılıyor. Güncel akaryakıt fiyatları bu sabah da milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Ancak motorin indirim, benzin indirim haberlerinin yerini bu sabah zam haberi aldı. Peki benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

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PETROL YÜKSELİŞE GEÇTİ

Küresel durgunluğun piyasalardaki fiyatlaması ve Fed ile ECB’nin faiz artışlarına devam etmesiyle 75 dolara gerileyen Brent petrol geçen hafta 80 dolar üzerine çıktı. Bu hafta ise 84 dolara çıkan fiyat toparlanma göstermeye devam ediyor. Küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanma ile sürekli değişim gösteren yurt içi akaryakıt fiyatlarına en son geçen hafta indirim yapılmıştı. Bu hafta ise Brent petrolün yükselişe geçmesiyle fiyatlarda artışa gidildi.

BENZİNE ZAM GELDİ

Hafta sonu benzine 61 kuruş indirim yapılmış ve İstanbul’da benzin litre fiyatı 17,96 TL’ye gerilemişti. Motorine ise yapılan 77 kuruşluk indirimle litre fiyatı 22,03 TL’ye indi. Bu gece yarısından itibaren benzine 67 kuruş zam yapılırken, motorinde değişim olmadı.

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BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 18 lira 62 kuruşa, Ankara'da 18 lira 84 kuruşa, İzmir'de ise 18 lira 82 kuruşa çıktı.

MOTORİN LİTRE FİYATLARI NE KADAR?

Motorin fiyatları ise ortalama olarak İstanbul’da litre başına 21,98 TL, Ankara’da 22,17 TL ve İzmir’de ise 22,27 liradan satışa sunuluyor.

MOTORİN


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Akaryakıt

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