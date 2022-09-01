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Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 1 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatları!

01.09.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sebebiyle indirim ya da zam gelip gelmediğini öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim veya zam olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte 1 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatları...

Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 1 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatları!

1 Eylül 2022 Perşembe günü Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL? 1 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatları ve detaylar haberimizde.

Benzin

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,12 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,11 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,97 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20 lira 25 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

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İstanbul motorin son dakika Benzin fiyatları benzin zammı benzin indirim
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