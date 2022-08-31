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Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 31 Ağustos 2022 motorin ve benzin fiyatları!

31.08.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte akaryakıt fiyatları değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmediğini öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte 31 Ağustos 2022 motorin ve benzin fiyatları...

Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 31 Ağustos 2022 motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Art arda gelen zamlar sonrasında benzine fiyat indirimi gelmişti. Peki benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte 31 Ağustos 2022 motorin ve benzin fiyatları...

Benzin

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 31 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,12 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,11 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,97 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20 lira 25 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

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İstanbul İzmir benzin motorin son dakika Benzin fiyatları
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