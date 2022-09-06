Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL ? Zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları! 6 Eylül 2022 Salı

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere, brent petrol ve döviz kurunun sık sık değişmesi, akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sık sık indirim ve zamlarla değişen akaryakıt fiyatları 6 Eylül Salı günü gelen zamla bir kez daha değişti. Peki, 6 Eylül Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İşte 6 Eylül 2022 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel motorin ve benzin fiyatları...

6 EYLÜL 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti. 6 Eylülden itibaren 56 kuruş, motorine ise 70 kuruş zam yapıldı. Öte yandan LPG fiyatlarında ise 40 kuruş indirime gidildi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

6 Eylül Salı gününden itibaren geçerli olmaya başlayan zamlı tarifeye göre benzinin litresi İstanbul'da ortalama 19.23 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzin fiyatı 19.37'ye yükseldi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Son zamla birlikte İzmir'de benzinin fiyatı 19.35'e çıktı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorinin ortalama litre fiyatı İstanbul'da 25.22'ye yükseldi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorin Ankara'da ise 25.34'e çıktı.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorin 25.36'ya yükseldi.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

LPG'nin fiyatı ise indirimin ardından İstanbul'da 10.95'e, Ankara'da 10,98'e, İzmir'de 10,82'ye düştü.

